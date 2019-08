Sergio Lagos relató pelea en la que estuvo involucrado: "A mi mujer le llega uno, un combo"

En un nuevo programa del matinal de Canal 13, "Bienvenidos", los panelistas contaron diversas relacionadas a peleas vividas por ellos, a raíz de la violenta pelea que se viralizó de dos conductores por un estacionamiento.

Sergio Lagos comentó detalles sobre una violenta situación que vivó junto a su pareja Nicole.

El conductor de TV relató “Oye, súper importante: las mujeres siempre son las que se llevan la peor parte, porque muchas veces no son violentas, pero las mujeres al final terminan recibiendo un charchazo. Y aquí yo no quiero dármelas de santa paloma. Yo alguna vez fui y agredí a un tipo, básicamente porque me tenía bien quemado”.

“Yo voy a un local que queda en Manuel Montt, donde se hacía música, voy un rato a pasarla bien. Y llega, amigo que lo conocía hace años, y me empieza a pelar el cable, esa gente que te muerde la oreja, que te habla y te habla. Y yo así como (expresión de cansado)… Finalmente me fui”, añadió Lagos.

El conductor de "Sigamos de Largo" insisitó en contar su historia y manifestó que “su tema era el rock y la televisión, que no se podía, que no sé qué. Entonces le dije: ‘¿me estai jodiendo de verdad?’. Bueno, corta, me fui, me fui del lugar, desaparecí. Tres o cuatro días después, estoy en Providencia con Los Leones en mi auto y aparece el auto de este personaje. Y me empieza a gritar lo mismo de nuevo, ¡2.30 de la tarde!”

"Y ahí yo digo al inspector, son todos ustedes los inspectores del colegio, ‘sí, me equivoque’. Pero cuando lo veo venir yo dije ‘no, tercera vez no me lo banco’ y me lanzo (gestos de golpes) a evitar la lata. Técnicamente, era evitar la lata. Bueno, corta: al piso, la gente ‘¡la pelea! ¡la pelea!’ y mi mujer ‘¡Sergio!, ¡¿qué te pasa?!’”

Finalmente, el Sergio Lagos contó que terminó peleandose con el sujeto donde también se vió perjudicada Nicole, pues concluyó que combos van y combos vienen. A mi mujer le llega uno, un combo. En el piso y mi mujer, por sacarme, por eso comento que son muchas veces las mujeres las que se llevan la peor parte, por sacarme de esta cosa, le llega el charchazo. Todo mal. Partimos a la clínica, porque le dio a la nariz. Disculpen, pero es así. Hay cosas que pasan”