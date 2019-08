Doctora Cordero se fue en picada contra Mayte Rodríguez: "La hace más calentona todavía"

La doctora María Luisa Cordero se refirió a la polémica que tuvo Mayte Rodríguez durante un vuelo por su mascota y se refirió a la relación que tiene con el actor Diego Boneta.

En el programa "Sentido Común" fue consultada por el clasismo en Chile, la psiquiatra no tuvo pelos en la lengua y expresó que “imagínate que a la hija de la Carolina Arregui le permitieron subirse con un perro que pesaba como 30 kilos adentro de un avión. Es que la estabilizaba emocionalmente en la vida. Ella no toma clonazepam ni toma antidepresivos”.

“Anda con su perro para andar tranquila. Me imagino que cuando está fornicando con el buenmozo no sube el perro arriba de la cama. Ahí sí que no necesita cuidado especial”, añadió la doctora.

Luego de eso, Cordero aseguró que jamás le hubiera dado un certificado a la actriz chilena donde ironizó con "“¿Es clasista? Sí que es clasista. Te imaginas llega ella, toda preciosa, porque es preciosa, con ese erotismo e infantilismo facial que tiene y que la hace más calentona todavía a donde el doctor (y le dice) ‘doctor, yo tengo necesidades especiales de apoyo emocional’. ‘Ya, ahí tienes tu certificado, 80 lucas la consulta'”.

Finalmente, aseguró que “a mí me hubiera ido a pedir un certificado para subirse arriba (del avión) y la mando a la punta del mismísimo cerro Manquehue”.