Catalina Pulido y su reinvención tras lo ocurrido con Carabineros: "Todo fue para mejor"

Ya pasado más de un mes desde que Catalina Pulido se enfrentó a Carabineros y protagonizó un vídeo que fue viralizado en las redes y le costó su trabajo en "Intrusos" de La Red.

En una conversación con el portal página 7, Pulido se refirió con más detalles de la reinvención que ha logrado tras complicado momento.

La ex panelista de Intrusos expresó que "estoy feliz, feliz de hacer comedia. Me he sentido la raja y me he encontrado con dos mujeres muy generosas, muy choras y empoderadas. Han sido un ejemplo para aprender muchas cosas”.

“Me estoy riendo de mí, lo estoy pasando bien y ha sido una súper buena terapia. De las experiencias hay que sacar oportunidades y esto ha sido una oportunidad de volcar toda la situación. Uno no se puede quedar pegada, todos cometemos errores y probablemente yo voy a seguir cometiéndolos“, añadió.

Finalmente, Cata Pulido reflexionó que “yo soy un ser humano como todos. Tengo días buenos, tengo días pésimos. Pero ahora pienso que todo esto que pasó fue para mejor. Lo pasé pésimo, fue duro, fui súper tonta. Pero todo fue para mejor. Tengo que aprender a no ser tan tozuda no más”.