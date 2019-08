La "China" Suárez aclaró rumores de quiebre con Benjamín Vicuña

La actriz argentina María Eugenia "China" Suárez, salió a aclarar los rumores difundidos por parte de la prensa de espectáculos de su país, relativa a un eventual quiebre en su relación con Benjamín Vicuña.

Suárez, mediante una historia de Instagram , desmintió el hecho y apuntó a la información que fue entregada por la periodista Marcela Tauro, respecto de que vecinos de la pareja habrían escuchado gritos en la casa.

"Dice que nosotros le alquilamos la casa a un actor en un barrio y entonces dice que los vecinos escucharon gritos y ellos le avisaron. Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace dos años que no vivimos en esa casa", dijo Suárez.

La actriz además disparó contra la profesional que difundió dicha información. "Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro que todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que haga el otro con su vida".

"Marce, si te mando un mensajito o te llamo por teléfono no se dice 'no tengo batería' y después no se atiende", finalizó.