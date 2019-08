Álvaro Salas recurre a coach espiritual tras situación por relaciones extramatrimoniales

El humorista Álvaro Salas contó a Revista El Sábado que en la actualidad acude a sesiones de reiki con un coach espiritual y también al psiquiatra luego de la compleja situación que vivió después de que se hicieran públicas sus relaciones extramatrimoniales.

El ex animador también habló sobre las consecuencias que le trajo ese episodio tras la aparición pública de dos hijos gestados fuera de su matrimonio, los cuales reconoció hace poco tiempo.

Salas dijo al medio que desde ese evento han disminuido las contrataciones para realizar shows y que su esposa e hija reaccionaron desilucionadas.

El Rey del Chiste Corto, en relación a lo anterior mencionó: "He tenido el apoyo de ellas con toda esta problemática. Se produjo, obviamente, un quiebre que estamos reconstruyendo antes de que esto se hiciera público".

Sobre los comentarios de los usuarios en redes sociales tras la situación, el cómico señaló: "De vez en cuando algún amigo me los enviaba, pero yo les decía: 'Si me consideras tu amigo, no me mandes esto porque me hacen daño, no me causan risa'".

Haciendo referencia al reconocimiento de dos hijos que tuvo fuera de su matrimonio, Salas explicó que "no puedo recomponer un vínculo que no existió(...) No tengo la respuesta para eso, quiero que las cosas fluyan, que decanten, y no sé a futuro cómo voy a enfrentar esta situación".