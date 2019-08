Pampita desmintió mensaje de Vicuña: "Lo que se pueda decir o especular es una mentira absoluta"

09:17 La modelo se refirió a los rumores difundidos por la TV argentina. Respecto de eventuales problemas entre el actor y su actual pareja, Eugenia "China" Suárez, la modelo dijo que "no soy la persona que les va a dar esa información".

Luego de que la televisión argentina levantó polémica, por un supuesto mensaje de Benjamín Vicuña a su ex, la modelo Carolina Ardohain (Pampita), fue la propia modelo quien salió a desmentir la información.

Ello tras las declaraciones de la actual pareja de Vicuña, la actriz Eugenia "China" Suárez, quien negó cualquier tipo de problemas en su relación con el actor.

"Pampita" dijo a un programa de la TV trasandina que "lo del mensaje no es verdad. Es absolutamente falso. Hay chats de padres hablando de cosas de los hijos. Lo que se pueda decir o especular es una mentira absoluta... Hablamos todo el tiempo de cosas de los chicos. Siempre tuvimos una buena de padres de los chicos, desde el principio".

"Siempre nos manejamos con mucho respeto y muy conscientes por lo importante que son los chicos y porque es necesaria la comunicación. Pero específicamente ese mensaje que dicen que existe no es real", añadió.

La modelo además apuntó contra quienes difundieron la información, y dijo que "cuando aparecen temas así, que pueden lastimar a alguien, pienso en cómo están los medios hoy, en cómo nadie chequea, cómo cualquiera puede decir lo que se le ocurre y cómo muchas veces terminas siendo víctima".

Respecto de eventuales problemas en la relación entre Vicuña y su actual pareja, "Pampita" señaló que "nunca hablaría del padre de mis hijos ni de sus cosas personales. Nunca lo he hecho en estos 4 años. No lo voy a hacer jamás. No soy la persona que les va a dar esa información".