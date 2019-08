Karol Lucero frenó en seco a una seguidora en redes sociales

El panelista de "Mucho Gusto", Karol Lucero, sigue disfrutando de sus vacaciones en Asia junto a su polola María Francisca Virgilio.

El influencer publicó una imagen a su cuenta de Instagram donde se puede observar que Karol estaba en el aire intentando saltar.

Una de sus seguidoras no tardo en comentarle y escribió que "¿Por qué no saltai encima mio mejor?" a lo que el locutor radial contestó “Shhhh… sorry tengo polola".