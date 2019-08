Tenso debate entre Martín Cárcamo y el diputado Melero: ¿Por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos?”

na acalorado debate se dio esta mañana en el matinal de canal 13, "Bienvenidos", donde los invitados fueron la diputada Camila Vallejos y su par Patricio Melero donde conversaron sobre la reducción de jornada laboral.

Vallejo argumentó su propuesta de reducir de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, mientras que Melero defendió la postura del gobierno y se inclino por las 41 horas.

La diputada destacó lo importante que es cuidar la salud mental de los trabajadores y su par respondió con una frase que molesto a los internautas. “No somos médicos para cuidar la salud mental de los chilenos", expresó el diputado.

Además aseguro que no “son necesarios los sindicatos para que el trabajador haga valer su derecho” en ese momento el conductor del espacio, Martín Cárcamo, intervino y aseguró que “En lo que yo sí estoy de acuerdo contigo (Camila) y no estoy de acuerdo con Patricio es… ¿por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos?”, preguntó. “¿Quién le tiene miedo?, por favor”.

El presentador del Festival de Viña del Mar aseguró que "¿Por qué existen los partidos políticos? Porque si usted va a negociar solo con el Congreso, con el Gobierno, no pasa nada. Los candidatos independiente no existen, no son presidentes. Los que son presidentes son los que tienen apoyo de partidos políticos y por eso los partidos políticos existen, porque existen negociaciones de grandes grupos. Si el empleador no se fortalece no va a tener poder de negociación. Eso creo yo”.

Finalmente, Melero respondió "¿qué hacemos en las empresas que no tienen sindicatos a lo que Cárcamo aseveró que "tienen que fortalecerse".