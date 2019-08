[FOTO] Participante del "Gran Rojo" tras incómodo baile: “Me carga que se vean las pompis”

13:34 La bailarina detalló que “hubo un atraso y no se pudo arreglar mi vestuario, para que no piensen que mi idea era bailar así"

En una nueva semana de competencias en el "Gran Rojo", la bailarina Geraldine Muñoz realizó la primera presentación interpretando "Call Me", de Blondie.

A pesar de que los jurados la calificaron con un promedio de 5,7, la bailarina expresó su malestar e incomodidad al presentarse una ropa en especifico. De hecho, el jurado le aseguró que su problema con el vestuario paso desapercibido por su gran performance.

Sin embargo, Muñoz hizo un descargo a través de su Instagram donde publicó una historia donde explicaba esta situación. “No quiero ni ver mi baile hoy (lunes), fue muy incómodo bailar con esa falda. (Para los que no saben, mi falda llevaba unas tiritas que unía la falda y la media larga, cosa que la media no se bajara y mi falda no se subiera)” relató.

Además, la bailarina detalló que “hubo un atraso y no se pudo arreglar mi vestuario, para que no piensen que mi idea era bailar así, porque me carga que se vean las pompis en una presentación”.

“Adiós, toy enojá”, concluyó la participante.