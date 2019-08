Princesa Alba: “Entre la gimnasia y la adolescencia, desarrollé bulimia"

La cantante de trap Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, conversó con el sitio "Nueva Mujer" donde se refirió a su carrera profesional y opinó sobre el matrimonio, feminismo y el amor propio.

La intérprete de "Summer Love" habló sobre las críticas que recibió en una fotografía donde salía con un body escotado y señaló que “nunca me di cuenta que tenía las pechugas caídas, eran las mías y fin. Siempre salía con ese body y me sentía rica. Cuando caché los comentarios, me di cuenta que sí, tengo las pechugas caídas y no hay nada de malo en eso”

La artista chilena contó "no ocupo sostenes" y agregó que “el trabajo previo que hice en mi confianza fue muy fuerte, sentí que lo único que me quedaba era empoderarme y parar los carros frente a la basura que me tiraban. No soy de quedarme callada”

Además, relató un duro momento en su vida cuando sufrió bulimia. “Entre la gimnasia y la adolescencia, desarrollé bulimia. Nunca se lo conté a nadie. Me odiaba mucho, odiaba mi cuerpo, tenía una depresión importante. Cuando conocí a mi expareja fue el momento de abrir mi corazón. Confesé y me traté. El primer amor y el amor propio fueron de la mano, pero siempre fue un proceso interno mío, no de dependencia” relató.

"Después de la adolescencia, me volví una persona muy segura de mí misma. Después de las críticas a mi primera canción, que apuntaban sobre todo a mi cuerpo, me encontré firme. El amor propio lo tengo hace rato, no depende de alguien. Me odié tanto, y ese proceso sicológico fue tan grande, que ahora me siento feliz conmigo. Muy feliz (…) Ha sido bacán poder enfrentarme a comer desde una perspectiva sana y no como un enemigo”, continuó la cantante.

Además, Trinidad reflexionó que “siempre va a ser un desafío. No estoy sintomática desde los 18, pero en mi inconsciente siempre va a estar la bulimia. La relación de las mujeres con la comida está super viciada, todas tenemos un tema con eso. Es inevitable. Veo en mi mamá, en amigas, en conocidas, ciertas conductas que no terminan siendo una enfermedad alimenticia, pero sí son súper nocivas. Todas tenemos esas conductas, chicas o grandes, que son dañinas. Es un tema sin fin”.

También conversó sobre su concepto del matrimonio donde opinó que “El concepto de amor ha mutado mucho para mí. Partí pololeando en el colegio y duré cinco años (…) pensé que iba a ser mi único pololo siempre. Cuando terminé, me encontré con (…) un proceso que debí haber vivido más chica (…) Antes me quería casar en serio. Quería hijos a los 25 y tener una vida tradicional. Ahora ya no, no me interesa. No lo encuentro malo y más adelante puede cambiar de nuevo. No encuentro que sea una contradicción ser feminista y creer en el matrimonio”.

“Siento que sigo descubriendo el concepto de amor, lo descubro y lo redescubro, y de eso van mis canciones (…) Es entretenido ir descubriendo el amor mediante mis canciones”, añadió la cantante.

En el esenario musical, la Princesa Alba hablo sobre el estilo llamado trap y aseveró que “no es amigable con las mujeres (…) Nunca hubo muchas mujeres, nunca hubo un espacio para que yo pudiese cantar (…) El trap más estricto sigue siendo un carrete de hombres”.

Sin embargo, agregó que “jamás se me juzgó por no saber producir, por no saber mezclar, y eso fue bacán. Jamás me dijeron una pesadez por no saber cómo hacerlo y eso me gustó, porque si me hubiesen dicho algo, daba un paso al costado de pura vergüenza”.