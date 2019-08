Carolina Arregui y presencia de Boneta en su cumpleaños: “Haberse venido fue el mejor regalo que me pudo haber hecho”

La actriz Carolina Arregui se refirió a la celebración de sus 54 años, fiesta en la que participó el actor Diego Boneta, pareja de su hija Mayte Rodríguez.

“Haberse venido (de México) para compartir con nosotros en familia fue el mejor regalo que me pudo haber hecho”, sostuvo Arregui en conversación con LUN.

La actriz además dijo estar “totalmente feliz” como suegra de Boneta.

Arregui también se refirió a su cambio de look y dijo que la “culpable” es la también actriz, Javiera Acevedo. “Hicimos un viaje súper simpático en grupo y me dijo Carola atrévete. Córtate esas mechas locas que no son ni chicha ni limoná. Sacó unas tijeras de la cocina y me mandó el tijeretazo”.