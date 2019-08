Valentina Roth afirmó que lleva días teniendo sueños eróticos "brígidos"

Valentina Roth festejó pasar los 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en medio de ese agradecimiento decidió hacer una revelación. “¿Les cuento algo? Es que me está pasando algo más de lo normal, antes me había pasado dos veces en la vida. Llevo cuatro o cinco días teniendo sueños eróticos, brígidos. No voy a dar detalles, pero son muy brígidos”, señaló.

Todo este relato lo hacía mientras caminaba por la calle grabándose con su celular. En la siguiente historia ella misma dedujo por qué está teniendo ese tipo de sueños. “En volá es porque estoy viendo mucho porno. Ya pero si esto queda entre nosotros, ¿quién más lo va a contar? ¿Quién no ve porno? A mí me encanta ver esa hueá”, continuó.

Luego profundizó afirmando que no le gusta cualquier porno. “No el de hombres y mujeres. Me gusta el de mujeres, de puro curiosa no más”, dijo. “Es más lindo encuentro yo. El de hombre y mujer no sé… unos pi… que no son normales. Así una hueá, gigante. ¡Qué dolor! A mí me gustan normalitos”, cerró.