Daniella Chávez y cierre de su Instagram: "Me aburrí de la mala onda de la gente que piensa que por mis fotos tienen derecho a insultarme"

La modelo y exconejita Playboy, Daniella Chávez, en diálogo con LUN, se refirió al cierre de su cuenta en la red social Instagram, decisión que explicó en Twitter.

. Desconectarme" dijo Chávez en LUN

La modelo agregó que ". Si subo fotos distintas no les gusta y no les dan tanto like".

Además Chávez aclaró que de todas maneras tiene compromisos comerciales y que antes de un mes debiera reabrir su cuenta. También dijo que sus cuentas en Twitter y en Snapchat, esta última donde hay seguidores que pagan por contenido exclusivo, siguen abiertas.