Camila Recabarren sobre su quiebre amoroso: “Estoy mal, porque siento que a veces tomo decisiones muy apresuradas, sin pensar”

Camila Recabarren está en un buen momento de su carrera, donde actualmente conduce “Tu vida, tu historia”, programa de Chilevisión. Pero mientras ese aspecto va bien, el amoroso está más complicado, y así lo contó en el evento del lanzamiento de la tienda Miniso.

La ex Miss Chile hizo público el término de su relación con Dana Hermosilla y una semana después está un tanto arrepentida. "Estoy mal, porque siento que a veces tomo decisiones muy apresuradas, sin pensar, eso con mayúscula: sin pensar y después me arrepiento. La decisión fue mía, pero por nada (sin motivos)", dijo a SoyChile, confesando además que ella tomó la decisión de poner término al pololeo.

A través de su cuenta de Instagram, Recabarren ha dejado distintos mensajes a su ex pareja, destacando lo importante que ha sido su vida. Según explicó la comunicadora, estaban en un buen momento y hay amor, pero sintió ganas de escapar. Por lo mismo aseguró que quiere descubrir con un especialista qué hay detrás de esa necesidad. "¿Cachay la inmadurez? Siempre arranco de las relaciones bonitas. Tuve dos muy malas al comienzo y he perdido tres muy lindas. Después me preguntaba, ahora que estoy sin Dana, por qué arranco de esto que me hace tan bien y mañana (hoy) tengo mi primera sesión al psicólogo. Sí, porque no encuentro la respuesta y hoy en día lo único que me interesa es crecer y no me da vergüenza pedir ayuda”, indicó.

Según afirmó no ha intentado recuperar la relación, pero dejó abierta la posibilidad de que se dé en el futuro el reencuentro. "No la he buscado porque quiero estar bien. ¿Te imaginas volver y de nuevo irme? El daño que le hago. Estoy tan enamorada que no quiero hacerle daño", exteriorizó.

La ex miss Chile también se refirió a su nueva experiencia conduciendo un programa de televisión. “Cuando salía en los medios que ‘Camila Recabarren animará con Jean Philippe’, pensaba: ‘estoy soñando’. Me asustó mucho eso porque la gente me iba a exigir más, pero conmigo han sido súper respetuosos”.

Pese al apoyo popular con el que cuenta, dijo que partió “con mucho miedo, mucho. Pero ahora ya me he ido relajando poco a poco. Ya vamos como en la cuarta o quinta semana y le ha ido súper bien al programa, así que estoy súper tranquila por eso. Estoy aprendiendo”.

Camila Recabarren además dijo que tiene los objetivos claros y adelantó un sueño a corto plazo. “A los 35, ser la número uno. Me gustaría animar Viña con otra mujer, con mi polola. No mentira jajajajá… Me gustaría con la Tonka Tomicic, una de las más grandes en Chile".

"Con Pamela Díaz no, imagínate, sería un desorden. No funcionaría", sostuvo al ser consultada por su buena relación con la animadora de Chilevisión.