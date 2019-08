Sargento Rap tras su fallida relación con Ignacia Michelson: "Detrás del telón hay mucha mierda"

La pareja entre Sargento Rap e Ignacia Michelson se conoció en reality de Mega, "Resistiré", vivió un intenso romance que estuvo marcado por polémicas lo que causó que la relación llegara a su fin.

Tras su ruptura amorosa, Sargento rap usó su cuenta oficial de Instagram para compatir un vídeo y expresó "¿La relación perfecta? Este video lo hicimos poco antes de mi regreso a México, que ya estaba pautado públicamente desde que salí del reality. Acordamos en hacerlo para evitar suposiciones y dejar las cosas claras con nuestros seguidores que han sido testigos de un 25% de lo que hemos vivido. La relación venía mal de semanas pa atrás y continuó con más bajas que aciertos hasta que me trepé al avión".

"Somos personas difíciles y estuvimos en situaciones aún más difíciles. Dimos lo mejor de nosotros y la balanza no se inclinó a nuestro favor. Solo ella y yo sabemos el daño que nos hacemos y el amor que nos tenemos. Me duele justo al lado de donde me vale verga poder aceptar que tal vez no era nuestro momento definitivo. Lo apostamos todo y uno nunca sabe qué pasará el día de mañana. Mis puertas y ventanas siguen abiertas", añadió.

"Hemos crecido mucho juntos y no dudo que el respiro que nos estamos dando pueda dar frutos en un futuro y consolidemos todos nuestros planes. Los tiempos de Dios son perfectos así que avancemos sin renegar, con amor y fe", finalizó el cantante.