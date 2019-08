Vale Roth hizo una aclaración luego de recibir coqueteos de mujeres

Impacto causó la confesión de Valentina Roth de que disfruta viendo porno entre mujeres porque "es más lindo".

A pesar de que aclaró que es heterosexual algunas chicas han tratado de contactarla. De hecho, la ex chica reality publicó una historia donde dijo que “tengo risa, porque ahora me jotean las mujeres, después de lo que dije ayer”.

En el vídeo también aprovecha para aclarar nuevamente que " a mi me gustan los hombres" aseguró la bailaina, insistió que "Ojo, me gusta el cosito". Sin embargo, planteó que "no sé, quizás soy heterocuriosa y déjenme".

Pero lejos de pedirles a sus seguidoras que dejarán de buscarla, Roth pidió que "sigan joteandome nomás, me ca... de la risa".

“me mandan mensajes onda juntémenos a tomar unas chelas, tenís que probar cosas nuevas… se me tiran al dulce las cabras” detalló.