Nelson Mauri revivió polémica por filtración de video íntimo: "Jamás fue planeado por mí”

09:35 El ex "Rojo" habló sobre el episodio, asegurando que fue planeado por una "tercera persona" que quiso hacerle "mucho daño".

Nelson Mauricio Pacheco, volvió a referirse en el programa "Podemos Hablar" a la polémica que generó la filtración de un video íntimo. El ex chico "Rojo", aseguró que no fue una idea suya, sino de un tercero que quiso perjudicarlo.

"Fue alguien que me quiso hacer mucho daño. (...) Ahí hubi una tercera persona. Sé quien fue, pusimos una querella con mi ex, pero era muy difícil comprobar quien era y no quise llegar más allá", comentó.

"Nunca he estado pensando en hacerle daño a alguien. (...) Jamás fue planeado por mí", recalcó, insistiendo que solo después de un año pudo superarlo.