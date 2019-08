Marcela Vacarezza generó revuelo tras publicar fotografía sin maquillaje

Marcela Vacarezza, se lució en sus redes sociales, luego de publicar una fotografía en Instagram sin maquillaje.

"Sin filtros!! Muerta de sueño. Aterrizamos a las 03:00 am en Miami. Ahora a dormir una siestecita. No me pelen la cara", escribió.





Hasta ahora la imagen ha conseguido más de 16 mil "likes" y cientos de comentarios, donde los usuarios aplaudieron cómo luce el rostro de la psicóloga.