Michelle Carvalho habló de sus cambios físicos: "He recibido mucho acoso y bullying"

Michelle Carvalho abordó en una entrevista con La Cuarta, su presente y cómo mira los cambios en su físico. “Hace unos años que he subido de talla y no he modelado, porque no me han contratado. Pero estoy a disposición de la marca que se presente y me plantee un proyecto. He pasado de ser muy flaca a mi presente en que estoy del otro lado. La gente se puede sentir identificada en mí", contó.

Con ello, insistió en que no está interesada en calzar en los moldes. "No todo es vestirse bien y lucir flaca, es una cuestión de aceptación y de quererse. (...) El problema de que mucha gente no se acepte nace del bullying, se burlan de ti. Hay que trabajar en el modelaje independiente de las críticas. Para mí no es tema, pese a que sí he recibido mucho acoso y bullying, pero no me ha afectado", replicó.

En este sentido, sostuvo que a pesar de los malos comentarios, también le han llegado mensajes "de gente que se identifica conmigo, con el mensaje de sentirse feliz e identificarse con alguien que tiene un cuerpo diferente".