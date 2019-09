Jordi Castell entregó su versión de incidente con automovilista

El fotógrafo Jordi Castell, relató a LUN su versión del incidente que protagonizó con una automovilista, quien lo acusó de insultos y agresiones, luego de una discusión en en plena vía pública.

Castell dijo que para él todo comenzó cuando la mujer le tocó reiteradamente la bocina, y que "me baje y le dije hacia su auto. ¿Te tomaste las pastillas hoy?".

Luego, cuando la mujer lo sobrepasó "bajó el vidrio y me gritó insultos, me dijo degenerado", relató el fotografo.

"Me bajó la indiada, lo reconozco, enonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella y le pegue un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado", dijo Castell.

En la charla con LUN, Castell aseguró que "quedé un poquito en shock, porque que me digan degenerado me violenta. Eso me hizo sobre reaccionar".

Además el fotógrafo relató que "jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma (...) la señora se puso a gritar y a decir que yo le había pegado".