Sergio Lagos por Francisca García Huidobro: "Al principio cuesta entender si es la persona o el personaje"

Hace dos semanas Sergio Lagos regresó a "Sigamos de Largo", y ahí se encontró con Francisca García-Huidobro y Maly Jorquiera, con quienes ahora comparte la conducción del late show de Canal 13.

"A la Fran la estoy descubriendo, la estoy conociendo recién. Al principio cuesta entender si es la persona o el personaje, quién gobierna a quién o cuánto hay de lo que ella pone en escena, detrás de cámara", comentó el animador durante el lanzamiento de la tienda Miniso en Chile.

Para él, eso tiene que ver con el poco tiempo que suman. "Es curioso porque, si bien hemos compartido horas fuera de cámara, no son tantas más; entonces, estoy en ese proceso", reflexionó.

El periodista estuvo en el inicio del programa, que conducía junto Marcelo Comparini y a Marco Silva. Luego salió y el mando lo tomó en marzo la "Dama de Hierro", acompañada por Jorquiera y Mauricio Jürgensen. Pero los números no los acompañaron y los seguidores del late pidieron de regreso al trío anterior.

"Fueron muy buena onda al pedirme", dijo Lagos. "Hasta el minuto me he reído mucho, me sorprende; encuentro que la Fran es audaz, que es intensa, que tiene un lenguaje y un tono propio. Yo nunca fui público de sus programas, no la conocía. Ni siquiera en su rol de conductora", agregó.

Y marca una diferencia: "Con Maly es más claro que ella es comediante, es distinto el tono". "Ella es muy buena onda, en general; me cae bien, encuentro que lo que hace es súper gracioso. Cada vez se va soltando más también", destacó de su compañera.

En cuanto a las diferencias entre el programa anterior y el actual, el conductor cree que ahora pone la compostura: "Soy como el más serio del lote, encuentro yo, porque tengo que tratar de que la cosa vaya para adelante". "Ambas son más desordenadas que Marcelo y Marco. Ellas son un poco más excéntricas. Estoy tratando de que no se nos desordene esto", cerró Lagos.