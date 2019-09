Pamela Díaz reveló que "Parived" le adelantó que le estaban siendo infiel

La animadora Pamela Díaz, reveló un episodio que vivió con el marido de Tonka Tomicic, Marco Antonio López (Parived), en la época en que el hombre era la pareja de la modelo Inessa Sorokina.

Según consignó Glamorama, en el matinal "Viva la Pipol", Díaz dijo que "Parived" le adelantó que estaba siendo engañada por su marido.

El hecho ocurrió durante la Teletón y según relató Díaz, "Inessa estaba hablando con Parived en el camarín y había harta gente. Y de repente va y me dice:‘Alguien quiere hablar contigo’. Yo le digo ‘¿quién?’. Y me dice ‘Parived’, que era su pareja. Entonces le digo ‘¿pero qué voy a hablar con él?’".

"Me dice: ‘Pame, yo sé que eres amiga de la Inessa, tengo que comentarte algo’. Yo le dije ‘¿qué?’. Me va decir los números de alguna lotería, algo… Nunca pensé que me iba a decir que me engañaban", relató Díaz, quien agregó que en sus dichos Parived le dijo que "te van a decir toda la verdad. Tú tienes que ir a buscar a esa persona y alguien que está cerca tuyo te va a comentar’. Y yo dije ‘esto es mentira’".

La animadora de Chilevisión contó también que "después de desfilar, y como la organización de la Teletón se demora en los horarios, un bailarín, no voy a decir su nombre, a pito de nada me dice que trabaja en un lugar donde había una chica que salía con mi marido en ese tiempo (Manuel Neira). Y eso fue. Después supe que era verdad y salió en todos lados".