Javiera Acevedo se descargó tras las críticas por ser Gerente de Felicidad: "Todos son unos picados"

En una entrevista con La Cuarta, Javiera Acevedo reveló que un centro médico de Iquique la sumó al equipo de profesionales como Gerente de Felicidad.

La ex panelista de TV, explicó que “existe desde que a alguien se le ocurre nombrarte y tú eres realmente una ayuda para el otro”.

“Primero, ellos pasan por la doctora, los diagnostica, hay una psicóloga, un equipo de kinesiología, nutricionista y yo, que me dedico a escuchar y conversar con ellos. Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho”, detalló.

Tras revelar su nuevo trabajo no ha estado exenta de las críticas, pues aprovechó un comentario de Radio Bio Bio a través de Twitter se descargó y expresó que “todos unos picados, faltas de respeto y falta de vocación porque ya dije que no soy psicóloga, pero no le hago daño a nadie. Solo hago a las personas más felices. Algo que la gente que escribe aquí no tiene idea lo que significa. La felicidad. ¡Mucha suerte para todos ustedes! Brillen”.