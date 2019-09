Maluma lloró al recibir su avión privado

Maluma lloró de emoción. El cantante colombiano publicó un video en su cuenta de Instagram del momento exacto en el que vio el avión privado que lo trasladará por distintas partes del mundo y se ve cuando limpia las lágrimas de sus ojos.

Junto a la imagen, escribió un emotivo mensaje, que invita a cumplir los sueños. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues pareceros ahora sí que vamos llegar lejos. ¡BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este (avión) tocamos la luna! Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SÍ SE HACEN REALIDAD", escribió en la publicación.