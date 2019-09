Paloma Moreno: “La monogamia es cultural. No es real, no es concreta”

En el nuevo programa emitido de Podemos Hablar de Chilevisión, la actriz protagonista de la nueva teleserie de ese canal, Paloma Moreno se refirió a la monogamia, lo que conllevó opiniones divididas en redes sociales frente al tema.

Junto a ella se encontraba Roberto Cox, Nelson Mauricio Pacheco, Marlén Olivarí, Connie Mengotti y Cristián García-Huidobro.

La actriz expresó que en una relación se puede establecer “reglas universales y propias, siempre y cuando la otra persona no se sienta agredida o dañada y en esas reglas puede estar la infidelidad incluida“.

“Me ha pasado, por ejemplo, que he tenido una pareja que vive en otro país, y que no nos vemos por periodos de tiempo largos, entonces decimos ‘pucha, no nos vamos a ver por periodos de tiempo largos, si tú quieres estar con otra persona, hazlo, no te expongas y no te metas con alguien que yo pueda conocer, cuídate’. No me tengo por qué enterar. No quiero que venga y me cuente”, contó Moreno.

Por su parte, Connie Mongotti compartió la postura de la protagonista de "Gemelas", mientras que Nelsón Mauricio y Marlén Olivarí se mostraron contrarios a sus dichos, momento en que Pamela expresó que “¿Quién puede desear a una misma persona durante más de dos años en la vida? Obviamente que uno va a querer estar con otras personas, y el otro también. La monogamia es cultural y no es real, no es concreta”.