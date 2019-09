Steffi Méndez contó detalles sobre el pasado de su padre: "Estuvo muy involucrado en el tema de la delincuencia"

Steffi Méndez volvió a abordar en la “Divina Comida” detalles sobre el pasado de su padre, en medio de los conflictos familiares que ya ha dejado ver su hermano, Leo Méndez Jr.

En este sentido, la modelo aseguró que su papá y su mamá se conocieron muy jóvenes y que desde un principio el cantante comenzó a llevar una vida compleja. “Formaron su familia altiro, joven, y mi papá intentando recién partir su carrera. Pasaba meses encerrando en el estudio. Iba muy poco a la casa. (…) Mi papá estuvo muy involucrado en el tema de la delincuencia porque era muy joven. Se metía en estos grupetes que también andaban robando y todo”, contó.

Sin embargo, aseguró que “cuando ya éramos tres, y se estaban separando, ahí tomó como un poco de conciencia que él tenía una enfermedad. Se metió a estas reuniones AA, de Alcohólicos Anónimos. Yo me acuerdo de haber participado en algunas reuniones, que eran terapia de una familia, porque éramos convivientes de un alcohólico”, agregó.

Fue en este contexto donde todo se complicó, incluso aseguró que su mamá “tuvo ganas, en algún momento, de descansar, de suicidio, porque mi mamá era muy joven. Y me acuerdo que le familia de mi papá, míos tíos, ayudó mucho. Se hizo muy presente”

Y en la actualidad, aseguró que cuando se fue a vivir con su padre, su mamá “empezó a disfrutar de su vida que yo creo que se perdió cuando fue mamá, de carretear, de hacer amigos, de viajar. Yo creo que mi mamá me hizo mucha falta. De hablar, no sé, de mi primer periodo menstrual, o mi primer sostén. Creo que me hizo mucha falta”.