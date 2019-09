Gepe: "Me encantaría volver al Festival de Viña"

Daniel Riveros, conocido como Gepe, lanzó el videoclip de su nuevo sencillo, "Prisionero", dirigido por Joaquín Cambre y el primero tras firmar con el sello Sony Music. Este es un adelanto de su octavo disco, que está previsto para el próximo año y que promete reunirt ritmos como la salsa, el rap, la cumbia y el son. Una mezcla entre influencias centroamericanas y su característico sonido andino.

¿Qué estás buscando al firmar con Sony?

En general la parte creativa siempre corre por parte mía 100%, busco poder seguir haciéndolo así, pero ahora tener una infraestructura un poco más establecida, quizás con mayores alcances, ya sea en términos internacionales o generar eso, como tener más facilidad de movilidad.

¿Qué quiere decir el concepto de "Prisionero"?

Tiene una cosa que nace desde algo mexicano. Yo saqué inspiración de un grupo que se llama Los LLayras, mexicanos de los años '70 que hacían música cumbia con andino y bueno, me gustó la síntesis que tenía, porque mezclaba la cumbia que existe en Centroamérica con la música andina del sur, pasando por un filtro del norte, de México.

¿Hacia dónde va el disco?

Tiene que ver con lo que "Prisionero" tiene, que es el mix de lo latinoamericano y también intentando que fuese de la manera más orgánica, de una manera desprejuiciada, pero orgánica también. O sea, que el mezclar las cosas para mí sea natural. El haber mezclado música andina con la parte cumbia y con la parte que en la letra tiene una cosa bien telenovelesca.

¿Cuál es tu proyección a futuro con este nuevo trabajo?

Que las canciones tengan suficiente corazón para ser verdaderas y que así sobrevivan al tiempo. Yo creo que no hay nada más bonito para un artista que sobrevivir por lo menos veinte años con sus canciones, y para que eso pase tienes que estar con tu corazón ahí sucediendo. Es un trabajo espiritual bastante especial.

¿Qué es lo nuevo de estas canciones en relación a otros trabajos y a tu último disco?

Yo siempre, en general, había tomado las cosas desde acá del sur, como la cueca, la parte andina. Yo creo que ese era como el folclor o el estilo musical que a mí me interesaba hasta hace poco. Y ahora he llegado a un poco más, he estado escuchando mucha salsa y son, cosas de la guaracha, cosas del norte de México también.

¿Te gustaría volver a presentarte en el Festival de Viña?

Sí, obvio, y en los festivales que sea. Pero ese en particular, claro, me encantaría volver al Festival de Viña.

Sobre el trap chileno

¿Cuál es tu visión sobre la escena del trap chileno?

Yo creo que más allá de los estilos a mí en general me gustan los artistas, o sea los compositores, los cantantes. Por lo tanto, más allá del estilo hay varios artistas que me llaman mucho la atención, como Gianluca que me parece el que tiene, a mi juicio, la capacidad de ir mucho más allá del propio estilo.

¿Ves similitud entre esta generación que está creando su propio público, en conexión a lo que tu hacías cuando recién empezaste?

Me da la impresión de decir que no, que nada, y eso es lo bueno. Cada diez años, o doce, trece años, se va renovando la generación y espero yo que sea para mejor. En ese sentido soy bien optimista y siento que el desprejuicio que estos chiquillos tienen está mucho más explotado que el que nosotros teníamos.

¿Y cómo fue trabajar con Gianluca?

Súper bonito, es un personaje bien inquieto creativamente hablando y personalmente es un compadre muy simpático. Lo conozco hace como un año y tanto, y al tiro me llamó la atención su inquietud, más allá del trap. Lo quiero y admiro mucho.