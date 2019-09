Ignacia Michelson: “No soy una maqueta hecha para la televisión”

Luego de que Ignacia Michelson aclarara su termino con Sargento Rap la ex chica reality conversó con Página 7 y se refirió a cómo ha sido su vida durante estos meses fuera del encierro.

La influencer expresó que "yo viví muchas cosas dentro del reality. Y después de eso también he pasado por cosas fuertes, entonces ha sido complicado".

Además contó detalles sobre su relación donde manifestó que "yo soy una persona que, por lo general todo se lo toma bien, pero mi relación fue muy complicada, muy mediática, viví el peor dolor que puede pasar una mujer y esos son temas que todavía me afectan".

"Soy una persona muy real, muy humana. No soy un personaje, me muestro así tal cual soy, con defectos, con virtudes. No soy una maqueta hecha para la televisión, más bien soy la chica rebelde de la TV. Y hay gente a la que le gusta mucho mi personalidad, que me encuentran auténtica y hay otros que sólo me critican", concluyo la Michelson.