Vesta Lugg confirmó el quiebre de su relación sentimental: “Perdón, perdón a mis ex”

Vesta Lugg confirmó a sus seguidores el término de su relación sentimental con el argentino Exequiel Páez. Fue a través de una extensa confesión, donde aseguró que llegó la hora de deciarse a ella misma.

"Estoy en una etapa donde sé que es el momento de ser y hacer. ¿A qué me refiero? Siento que ahora es el momento de arriesgar con el objetivo de conquistar mis metas", aclaró.

Además, precisó que "detrás del riesgo, existe la posibilidad de no conseguir lo que quiero, pero hoy estoy dispuesta a vivir con esa incertidumbre controlada por mi consistencia y resiliencia. Entonces, estoy soltera, sí, lo estoy. Pero no estoy sola, me tengo a mí, y ese es mi estado amoroso actual".

En este sentido, replico que "necesito pololear conmigo misma un tiempo. Te amo, pero me amo más a mí y hoy eso no va de la mano". Y con ello, pidió disculpas a sus ex parejas. "Perdón, perdón a mis ex. Tengo solo buenas palabras para ustedes y quizá fui egoísta al comenzar sabiendo que mi naturaleza me iba a llevar a terminar", remató.