Kristen Stewart confesó que desde Marvel le pidieron esconder su homosexualidad

La reconocida actriz Kristen Stewart se declaró abiertamente homosexual y además contó una experiencia de discriminación por su orientación.

"No quiero trabajar con gente así", sentenció la actriz.

Además, la artista reflexionó y expresó que "creo que solo quería disfrutar de mi vida y eso tuvo prioridad sobre la protección de mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando. ¿Como qué, no puedes salir con quién estás? ¿No puedes hablar de eso en una entrevista?".

"Hay personas en el mundo a las que no les agradas, y no les gusta que salgas con mujeres, y no les gusta que no se identifique como una cita entre comillas 'lesbianas', pero tampoco se identifique como una comilla entre comillas 'heterosexuales', y a la gente le gusta saber cosas, entonces, ¿qué demonios eres?", aclaró Stewart.