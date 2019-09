[FOTO] Ignacia Michelson deslumbró a sus seguidores tras publicar una foto en bikini

09:07 La fotografía cuenta tiene cerca de 65 mil "Me gusta", y cuenta con más de 250 reacciones que elogian su figura.

La ex chica reality, Ignacia Michelson, la sigue rompiendo en redes sociales, pues cada publicación sorprende cada vez más a sus seguidores que le comentan sus fotografías.

Esta vez la influencer publicó una imagen en la que se puede ver disfrutando del mar con un bikini con hoyuelos en algunas partes , junto a la imagen Michelson escribó que "Detrás de ella me fui, como un loco con su locura... Me llevaste a la oscuridad cada vez que podías me hacías sentir por la mierda por lo visto".

La fotografía cuenta con cerca de 65 mil "Me gusta", mientras que tiene mas de 300 reacciones que elogian su figura. "Hermosa", "Regia" y "Bella nacha", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.