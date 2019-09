El complicado momento que vive la ex esposa de Sergio Jadue: "Hoy día María Inés está indocumentada"

En el matinal de La Red, "Hola Chile" detallaron la complicada situación que estaría viviendo la ex esposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, quen estaría en calidad de indocumentada en Estados Unidos.

En el espacio la amiga de Facuse, Érika Guerrero, aseguró que “ella no se lo merecía. Esta lavando platos. Indocumentada. Lo está pasando muy mal”.

Según el programa matutino el que estaría detrás de todo esto es Sergio Jadue ya que supuestamente él le pidió al FBI que le quitarán los permisos migratorios a su ex esposa, debido a que ya no es su pareja y no aporta en la investigación en su contra por el caso FIFAGate.

El abogado de María Inés, Juan Pablo Sánchez. afirmó que “yo estaba presente cuando inmigración de Estados Unidos le mandó un mail con el cese de su visa. Hoy día María Inés está indocumentada (…) Recibió amenazas de muerte de gente que Sergio Jadue delató. Por eso no puede volver a Chile”.

Cabe destacar que Facuse está imposibilitada para hablar con la prensa. De hecho aseguró que "yo no puedo dar ningún tipo de declaración".