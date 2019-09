Antonella Ríos y su paso por La Red: "Me sentí maltratada"

Antonella Ríos estuvo de invitada en el programa de CHV, "Tu vida, tu historia" donde recordó su paso por el programa de La Red "Mujeres Primero".

La actriz expresó que "yo sentí que me querían sacar, me estaban empujando a hacía la puerta, estaban haciendo todo lo posible para que me fuera".

Además, Ríos aseveró "(en La Red) me cerraron la puerta por atrás, no nos dejaron despedirnos", agregando que "Me hicieron sentir mal, yo estaba recién parida, me sentí maltratada, poco valorada".

"La televisión tiene esa mala costumbre. Cuando le das horas importantes a tu trabajo, uno tiene todo el derecho de decir: '¿Sabes?, me voy a ir'. Igual uno tiene que entender que esto es un negocio y nadie es tan indispensable", añadió.

Finalmente, la intérprete manifestó que aún esta molesta con el canal. "No puedo decir que no estoy picada con La Red. La gente fue muy poco derecha. No fue la manera y no me merecía el portazo para afuera, por último hacer que el proceso sea más amable",concluyó.