Salosny tras su salida de TVN: "El late mutó en algo que no tiene que ver conmigo"

Después de que se anunció su salida de TVN, la animadora Katherine Salosny se refirió a la situación en diálogo con LUN.

La ahora ex "No culpes a la noche", dijo que "el programa tuvo algunos cambios hace un tiempo. Yo no estaba de acuerdo con eso y finalmente llegamos a buenos términos". "El late abrió un horario súper competitivo, pero hoy mutó en algo que no tiene que ver conmigo", dijo sobre el espacio.

"Quiero seguir en una línea bastante más conectada con la gente, la realidad social", apuntó.

Sobre ese punto, la animadora dijo que "no me puedo desconectar de lo que le pasa a la gente. No quiero ser mesiánica, pero me importa hacerme parte de un reclamo ciudadano".

"Como comunicadora me importa ese rol social y no lo quiero traicionar", dijo.

Respecto de su futuro, Salosny indicó que "estoy completamente vigente. Yo busco pega. Tengo 55 años y mucho que dar".