Kika Silva: "No hay tiempo para hombres"

La modelo Kika Silva, se refirió en conversación con LUN a su situación sentimental, mientras se encuentra realizando un curso intensivo de ingles de 12 semanas de duración, que la tiene viviendo en California.

Silva, quien se encuentra de visita en el país, dijo que no ha "pinchado" en EE.UU. y contó que "a mis amigas siempre les digo que voy a estar con un gringo para aprender bien inglés, pero lo tiro como talla porque en verdad no lo he hecho".

"No hay tiempo para hombres", sentenció la modelo, quien añadió que "igual no es mucho el tiempo libre que tengo allá".

"Voy a clases todo el día, de lunes a viernes y más encima te mandan muchas taresas para la casa", añadió.

Sobre su vida en EE.UU., Silva relató que "vivo en un barrio que se llama Westwood, que es donde está la universidad. Hago todo ahí, caminando, pero igual salgo harto en auto. Los fines de semana me voy a la playa o a conocer lugares".