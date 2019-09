Pamela Díaz contó detalles del día en que Marité Matus la echó de una fiesta

En un nuevo programa emitido de "No culpes a la noche" contó con la invitada Pamela Díaz donde desclasificó una situación con la ex esposa de Arturo Vidal, Marité Matus.

Todo comenzó cuando mostraron un vídeo de Rocío Marengo para Pamela Díaz con el objetivo de que contara cuando fueron echadas de una fiesta de Marité Matus.

La animadora de "Viva la pipol" de Chilevisión, comenzó su relató y contó que "Fuimos a un hotel, al W (...) habíamos bebido un poco, no tanto, y la Rocío me dice 'che, no podemos parar acá' y yo 'pero Rocío si son las dos de la mañana, ya es tarde' y bajamos al menos no sé cuánto".

"La Rocío llega y abre un portón, y estaba te morí, una orquesta increíble, una producción, y la Rocío bailando al medio y 'Amiga ven! amiga ven!' con esa voz que ella tiene", añadió.

"En eso apagan la música, entran los guardias, la sacan y todos mirándonos a nosotros y yo no entendiendo nada. Y era la señora de Vidal, bueno la ex... ¡Yo nunca caché que era su despedida de soltera!".

Además, aseguró que un tiempo antes Díaz habría subido una foto con el jugador nacional lo que no le gustó para nada a Matus.

Sin embargo, Pamela afirmó que "si yo no tengo invitado a alguien a mi casa también la echo".