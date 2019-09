Pamela Díaz reaccionó tras comentarios sobre su separación: "Si no estoy triste, no lo voy a estar"

La conductora de Chilevisión, Pamela Díaz, estuvo como invitada en el late de TVN, "No culpes a la noche", donde se refirió a su quiebre matrimonial y señaló que “me afecta, tengo rabia, pena, sentimientos que puede tener cualquier persona que se separa”.

La "Fiera" expresó que "yo tampoco pensaba separarme. Fue una relación linda. Una familia exquisita. Pero… No resultó nada más".

Ante las consultas del animador, Cristián Sánchez, sobre el luto interno que vivió Díaz con su pareja donde indicó que no fue fácil.

Ahí fue cuando Pamela aseguró que “por eso es que me separo y todo el mundo: ‘¿por qué está tan bien, tan feliz? ¿No debería estar triste?’. Uno, no tengo nada por qué aparentar a la gente si estoy separada y si me voy a poner triste. No puedo. Si no estoy triste, no lo voy a estar. Lo pasé mal, como cuatro, cinco meses, pésimo, pero pésimo”.

En ese momento, Katherine Salosny preguntó si alguien se daba cuenta de lo mal que lo estaba pasando y la "Fiera" contesto que “sí, mi familia, mis papás, mi mamá, la Vero (asistente), que trabajo con ella. El equipo igual sabía. Pero, en general, como que todo el mundo tiene problemas. Yo siento que cuando hay un problema grave, grave, y siempre lo he dicho, es cuando le pasa algo a tus hijos, un familiar enfermo, eso para mí es grave. Esto es parte de la vida que tenía que pasarlo”.

“Es triste, pero no es una situación grave donde tú dices que se va a morir alguien, que hay un niño enfermo. Es muy distinto. Como que me tiro ánimo sola, me río. Todavía tengo un proceso con el tema de los niños, que es lo único que me afecta todavía. Pero en general, bien, y todo mi equipo sabía. No hay ningún drama", añadió.

Finalmente, la animadora de Chilevisión contó lo difícil que fue contar la situación que estaab viviendo. “Sí me costó dos meses en decirlo, porque no me atrevía a decirlo. Pero fui al programa de Jean Philippe (Cretton), que no me pagaron nada, y ahí lo dije porque me sentía cómoda. Me llevo muy bien con el equipo, que es el mismo equipo que hace el matinal, el de nosotros y la Noche es Nuestra. Me sentía protegida. Lo dije y no comenté nada más, que era una situación que lo estaba viviendo ya separada”, concluyó.