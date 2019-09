Alcaldesa de Maipú explicó imagen en ropa interior que causó revuelo en redes: "Me considero una persona normal"

09:27 "Es una foto despertando. He visto miles de fotos así, conocidas, no conocidas, es la vida y no tiene nada de malo", dijo Cathy Barriga.

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió en el programa Me Late, a la imagen que compartió el martes en Instagram y que causó revuelo en redes sociales.

En la fotografía, que subió en una de las historias de dicha red social, Barriga aparece en ropa interior y al natural, con el mensaje "buen día".

Al respecto, la alcaldesa de Maipú dijo que "es una historia más. Me considero una persona normal, por eso comparto parte de mi vida en familia, de trabajo. Lo encuentro normal, es una foto despertando. He visto miles de fotos así, conocidas, no conocidas, es la vida y no tiene nada de malo", según consignó La Cuarta

Lee también: [FOTO] Cathy Barriga sorprendió a usuarios de Instagram con imagen al natural y en ropa interior

Sobre si el registro puede afectar su imagen, Barriga dijo que "la imagen se ve afectada por situaciones que van más allá, por el actuar de una autoridad".

La jefa del gobierno municipal además reconoció que dudó antes de compartir la fotografía. "Me saqué la foto, la subí, pero después titubeé. Se la mostre al diputado (su esposo, Joaquín Lavín) y le encantó".