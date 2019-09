Pamela Díaz sobre Carolina de Moras: "Yo sigo pensando que es la mala copia de Tonka"

11:58 "A mí no me cae bien ella. Trabajé tres años con ella sin saludarnos", detalló la "Fiera".

La conductora de Chilevisión, Pamela Díaz, participó como invitada en el programa "No culpes a la noche" de TVN donde se refirió a Carolina de Moras y no se guardó nada.

Además, recordó los esfuerzos de Rafael Araneda para poder "juntarlas". "El Rafa trataba de unirnos y no había caso. Yo le dije un día que no lo hiciera más porque era desagradable obligarnos porque ninguna quería saludar a la otra", aseguró la animadora de "Viva la pipol".

Al ser consultada si es qué no le gustaba la ex animadora del Festival de Viña, la "Fiera" manifestó que "no tengo nada en común con ella y no me gusta nada".

Luego detalló cómo fue el momento en que la despidieron del matinal de Chilevisión donde le preguntaron si De Moras tendría algo que ver con aquello, donde Pamela Díaz contó que "después, a los dos meses, me entero que ella dice súper feliz que ‘la eché yo porque pedí su cabeza'".

Finalmente, recalcó sus descargos contra la ex conductora del matinal y aseveró que "yo creo que a ella le dolió mucho lo que yo dije porque yo sigo pensando que es la mala copia de Tonka".