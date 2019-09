Ignacia Michelson viajará a México para reencontrarse con ex participante de "Resistiré"

15:41 La ex chica reality aseguró que "en un mes aproximadamente me voy a ir a México. Comenzaré a montar un show allá. Además, voy a una revista en Cancún".

La ex chica reality, Ignacia Michelson, viajará a México para reunirse con Manelyk González.

Ambas formaron una fuerte amistad en el reality de Mega, "Resistiré", y por lo mismo tienen proyectos juntas. De hecho, Michelson explicó que "en un mes aproximadamente me voy a ir a México. Comenzaré a montar un show allá. Además, voy a una revista en Cancún".

"Hablo con Mane casi todos los días y estamos planeando un show allá en México. Esto no es lo único que tengo en mente, ya que también continuaré con el docureality", añadió.

Además, explicó que el primer capítulo del docureality que fue grabado en su viaje a Atacama con su ex pareja, Sargento Rap, no saldrá a la luz. "Ese primer capítulo lo más seguro es que no salga. Lo veo difícil", aseguró la influencer a Mega.

Finalmente, contó que su viaje a México no es definitivo pues tiene más proyectos que terminar en Chile. "No me puedo ir definitivamente. Tengo cosas pendientes en Chile y además hago shows acá también; me va bien con eso. Lo que sí serán frecuentes los viajes", concluyó.