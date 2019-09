Marcela Vacarezza contó que sufrió un intento de abuso sexual

Un episodio que hasta ahora había guardado en secreto, incluso para su familia, reveló Marcela Vacarezza en el capítulo de "Podemos Hablar" que Chilevisión emitirá mañana.

La panelista de "Muy buenos días" revelará en el programa que conduce Julián Elfenbein lo que vivió cuando era una adolescente ante los otros invitados: la diputada de RN Ximena Ossandón, la cantante Carolina Soto, el humorista Mauricio Flores, el periodista Carlos Tejos y el exparticipante de reality shows Marcelo Marocchino.

En ese espacio, Vacarezza recordó que el hecho ocurrió en una playa, cuando tenía unos 13 o 14 años. "Me gustaba bañarme en la playa cuando no había nadie, entonces yo andaba con mi bikini y con un sweater largo, porque ya eran como un cuarto para las nueve de la noche", comenzó diciendo. "Y le dije a mi hermano mayor que me acompañara al baño", continuó.

"Cruzamos la calle y fuimos a un restaurant donde vendían anticuchos y entramos y estaba el gallo; me acuerdo era enorme, gordo, ¡ay asqueroso!", rememoró.

Entonces su hermano le pidió al hombre el baño, que estaba afuera del restorán, así que ella lo siguió. "Me abre la puerta, yo paso y ahí siento que me empieza a tocar por atrás; cierra la puerta y yo le digo que quiero irme, pero él cierra la puerta y empieza a subirme las manos y a tocar entera", contó Vacarezza, que logró zafar. "No sé si fue instintivo o no, pero subí la rodilla y le pegué en ciertas partes, se corrió para al lado y abrí la puerta", finalizó.

En el mismo programa la comunicadora se refirió al presente laboral de su marido, Rafael Araneda, quien emigró a Miami para animar un programa en Univisión. Respecto de una supuesta falta de posibilidades para él en Chile, Vacarezza comentó que "yo no creo que haya tocado techo, creo que siempre se pueden seguir haciendo cosas en el país de uno y yo sé que a Rafael le hubiera gustado tener aquí, pero sin duda que profesionalmente llegar a Univisión, más que se dio, se lo ganó".