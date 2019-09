Belén Soto deslumbró a sus seguidores con osado destape en redes sociales

Hace algunos meses, Belén Soto, publicó su primer libro "No te lo merereces" lo que le permitió realizar charlas motivacionales bajo el lema "Créete el cuento" en distintas partes del país.

A través de redes sociales, la joven actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se puede observar con su torso totalmente descubierto.

Junto a la imagen, Soto compartió una reflexión. “Es tan lindo explorar y conocer nuestro cuerpo, nadie me quita mi super poder de creerme el cuento y atreverme a cosas nuevas! así que prende la cámara y dale tu mejor pose a ese lente bombona”, expresó la actriz.

Además, agregó que “quizás hace un tiempo atrás no me hubiera atrevido a sacarme una foto así donde me sintiera “sexy” pero me ENCANTÓ, de verdad!Fue bacan!”.

Finalmente, la publicación tuvo más de 59 mil "Me gustas" y se lleno de elogios. "Preciosa", "eso se llama actitud" y "que mina", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.