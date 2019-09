Diputado Joaquín Lavín defendió a Cathy Barriga: "¿Por qué ella no se puede sacar una foto en pijama?"

El diputado UDI y esposo de la alcaldesa de Maipú, Joaquín Lavín León, salió en la defensa de Cathy Barriga tras publicar una imagen con ropa interior y expresó que “noticieros, diarios, matinales, todos están pendientes de lo que ella hace en sus redes sociales, en lugar de centrarse en sus logros y en la aprobación que tiene ella en su gestión como alcaldesa”.

En una conversación con La Tercera, Lavín opinó sobre la exposición en redes sociales y sí esto podría afectar a su esposa Cathy Barriga.

"Entiendo que gran parte de la sociedad tiene redes sociales y se expresan a través de ellas. En este sentido, Cathy lo maneja muy bien. En Chile no existe ni un político que se acerque a la cantidad de seguidores que tiene Cathy Barriga en sus redes sociales. Ni el Presidente de la República. Evidentemente Cathy se maneja muy bien en eso y a ella la van a criticar independiente de lo que suba o no suba, porque al final las cosas van por otro lado. El contenido no es lo más importante porque siempre le van a buscar la quinta pata al gato para criticarla igual", señaló.

Además, aseguró que sería muy machista pensar que la fotofrafía podría tener costos políticos para la edil de Maipú. "No, yo creo que es muy machista pensar de esa manera. ¿Por qué ella no se puede sacar una foto en pijama? Yo veo en redes sociales cientos, miles de fotos de mujeres públicas en traje de baño o en cualquier circunstancia, y no veo ni un escándalo al respecto. Todos publican las fotos que quieren en sus redes sociales y viven tranquilos", manifestó.

"El otro día vimos a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en un programa de televisión. Ella estaba en traje de baño, en una piscina, tirándose un chapuzón, pero nadie dijo algo. Lo mismo ocurre con (Michelle) Bachelet. Todo el mundo vio a la presidenta Bachelet en traje de baño, ¿cierto? Y nadie se escandalizó", agregó.

El parlamentario UDI se refirió al por qué Barriga ha sido tan críticada por esta situación e indicó que "aquí lo que se persigue es la figura de Cathy Barriga. Yo creo que da un poco lo mismo cuál sea el contexto de las fotos, aquí el tema para muchos es atacar a Cathy porque saben que no tienen cómo superarla".

"Inventan cualquier cosa y me pregunto ¿por qué esto va a ser noticia? Tenemos marchas feministas que buscan reivindicar a la mujer, que se reconozcan sus capacidades y en esas mismas marchas hay mujeres que se sacan los sostenes, pero tampoco es escandaloso. En cambio, la foto de Cathy, sí", añadió Lavín.

Finalmente, afirmó que se sienten muy respaldados por los vecinos de Maipú No hay ninguna duda de que nos respaldan. "Cuando estamos en la calle o lugares de alta concentración de público, sobre todo en Maipú, la gente se agolpa a saludarnos, a felicitarnos y le dicen a ella que están acompañándola, que no le haga caso a los comentarios. Esto Cathy lo sabe", concluyó.