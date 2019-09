Coni Roberts imitó comentada foto de Cathy Barriga

La panelista del matinal Hola Chile de La Red, Coni Roberts, imitó a Cathy Barriga, quien el martes publicó una imagen en ropa interior y al natural, como una manera de defender la acción de la alcaldesa de Maipú.

En diálogo con La Cuarta, Roberts dijo que "me pareció feo lo que estaban haciendo con ella. Yo la he criticado muchas veces por su rol como alcaldesa, pero la foto no me pareció mal".

"Una siempre puede ser sexy, pero lastimosamente somos un país cartucho, grave y pacato. La foto no tenía nada del otro mundo, sólo estaba en bikini. Una alcaldesa también puede ser sexy", agregó Roberts.