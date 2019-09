Pamela Díaz criticó a Cathy Barriga: “¿Aunque haga el ridículo?”

Luego de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, publicara una fotografía en ropa interior en su cuenta de Instagram multiples personajes han dado su opinión sobre esto.

En esta ocasión le tocó a la animadora Pamela Díaz, quien aseguró que es parte de la "estrategia" para desviar la atención de algunas situaciones en su comuna.

En el programa de Chilevisión, "Viva la Pipol", la "Fiera" aseguró que “yo encuentro que Cathy hace todo a propósito. Creo que una vez más hizo algo a propósito. Porque yo creo ella siempre anda como en papel un poco como de víctima. Si esta foto la subía, obviamente gente iba a decir ‘por su cargo, no corresponde’, que ‘nada que ver’, ‘qué desubicada’, ‘¿cómo lo hizo?’. Y más encima, con sostenes. Si ni siquiera tampoco es tan bonita la foto”.

Jean Philippe Cretton le consultó si ella creía que esto era una estrategia de la edil para desviar la atencióin a lo que Díaz respondió que “claro, porque obviamente la van a atacar. Eso sirve. Genera que hoy día hablemos nosotros, los programas de farándula, todos”

Además, añadió que "se acuerdan que hace menos de una semana, con el programa que tiene, Levanta la Mañana, Baja la Mañana, no sé cómo se llama, había una polémica que la gente empieza a reclamar en Maipú del agua, el generador y todo eso. Y ahora no hablamos de eso. ¿De qué hablamos? De la foto. Ahí está, pues”.

Ahí fue cuando Felipe Vial complementó a la "Fiera" y selañó que “ella viene del mundo de la tele, viene del mundo de la farándula y al venir de ese mundo, lo maneja perfecto. Eso que está acá, lo maneja al dedillo, de taco”.

Esto generó que Díaz hiciera un particular comentario. “¿Aunque haga el ridículo?”, se preguntó. “A lo mejor para ti hace el ridículo”, respondió Vidal. Ahí, Díaz se anotó con una particular ironía. “¡Ah, no! Está perfecto (sarcásticamente)… Esta imagen está pensada, el día anterior se dedicó a buscar la ropa, el sostén, porque eso es un sostén, hasta yo lo tengo”, concluyó.