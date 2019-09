C. Tangana intentó más de un año grabar con Paloma Mami

08:59 Así lo contó la chilena tras lanzar "No te debí besar" junto a la estrella del trap español. Ahora partirá a EE.UU. de gira promocional y a hacer música, contó su booking manager.

Paloma Mami era recién una promesa, con su primer single "Not Steady" que lanzó el año pasado, cuando la estrella del trap español C. Tangana supo de ella. Y de inmediato se imaginó una colaboración que, aunque se concretó en los estudios de grabación hace unos meses, ayer vio la luz.

La chilena y El Madrileño lanzaron ayer "No te debí besar", junto con el videoclip que en menos de dos horas acumuló más de 100 mil visualizaciones en YouTube.

"'Not Steady' sólo tenía 50 mil reproducciones pero en seguida me di cuenta de que Paloma tenía algo especial", contó Antón Álvarez, verdadero nombre de C. Tangana, en declaraciones enviadas por el sello Sony Music.

Fue entonces que surgió el interés del español por trabajar con la intérprete de "No te enamores". Así lo aseguró la propia Paloma Mami, quien contó que "cuando grabamos 'No te debí besar' con C. Tangana, era la primera vez que nos juntábamos en el estudio, después de que él llevara más de un año mostrando interés en trabajar conmigo".

Ese primer encuentro en el estudio fue la primera pista que ambos artistas le dieron a sus seguidores de la colaboración. En marzo los dos compartieron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram que daban a entender que estaban cocinando algo juntos.

"No te debí besar" es la primera colaboración de la chilena, que desde su irrupción en la escena musical el año pasado había publicado sólo cuatro temas, todos en solitario, que habían sido suficiente para convertirla en un fenómeno que ya estuvo en la versión local de Lollapalooza y que llegará en octubre a La Cumbre. La canción fue escrita por sus intérpretes y contó con la producción del mismo de C. Tangana y de Alizzz, habitual colaborador del español.

Según contó a hoyxhoy Lorena Astorga, booking manager de Paloma, el videoclip lo grabaron en Barcelona en junio pasado y este fin de semana la chilena viajará a Estados Unidos para realizar, junto a C. Tangana, una gira promocional que los tendrá en Nueva York, Miami y Los Angeles, donde la artista además va a aprovechar de "hacer música, si tiene mucha música".