[VIDEO] Ledy Osandón y Eduardo Peñailillo se retiraron del repechaje de "Pasapalabra"

Luego de que Nicolás Gavilán se llevará el pozo de 396 millones de pesos en "Pasapalabra", el programa se encuenbtra realizando un repechaje para los participantes que no pudieron conseguir el premio final.

A través de una votación que se desarrolló a través de Twitter este 11 y 12 de septiembre para que los usuarios votaran por Ledy Osandón, Eduardo Peñaillo o Felipe Gamboa para llegar al repechaje final del programa.

Pero la polémica se hizo presente, pues Peñaillo llevaba la delantera hasta que en un momento bajó abruptamente al segundo lugar donde Ledy pasó al primer puesto con una gran cantidad de votos.

El ex participante y estadístico de "Pasapalabra", Juan Enrique Salas, escribió que "restando 10 horas y 52 minutos para el fin de la votación se registraban 16 mil 119 votos. 28 minutos después se contabilizaban 20 mil 728 sufragios, apoyando en su mayoria una de las opciones. Lo mismo ocurrió ayer en la tarde y en menor medida, hoy en la madrugada".

Por esto, la profesora hizo un comunicado a través de Twitter donde anuncia su retiro del repechaje. "Comunicado: La votación a todas luces es muy irregular, los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en velar por la transparencia. Por lo mismo, decidí retirarme de esta votación. Amo Pasapalabra, pero más amo la Justicia y Transparencia" expresó.

En una conversación con LUN, Ledy agregó que "yo siempre he sido muy reclamona, cuando algo no me parece justo, y ahora me di cuenta que los votos no son representativos. Yo tengo 15 mil seguidores en Twitter pero sé que no necesariamente voy a contar con 15 mil votos. Y en vista de eso no la considero (una votación válida)".

Al ser consultada por el motivo de tener tanta votación respondió que "esto es sólo una especulación, todos saben que yo me estoy postulando a la alcaldía (de Calama), tal vez, se metió un poco la política en esto, pero quiero diferenciar las cosas, una es "Pasapalabra" y otra el escenario político".

Por su parte, el productor ejecutivo del programa, Carlos Valencia, confirmó su retiro de Ledy. "Ella nos escribió. Ella se dio cuenta que había algo irregular (en la votación) que nosotros no sabemos qué es", afirmó.

"Nos llamó la Eduardo Peñailillo manifestando su disconformidad con la votación. Nosotros estábamos alerta cuando Ledy nos comunicó su decisión de dar un paso al costado lo entendimos y lo agradecemos. Fue una decisión valiente y lo que nos toca es poner al segundo en la votación, que en este caso sería Eduardo".

Luego de confirmar la "solución", Peñailillo hizo un vídeo a través de Twitter en el que señaló que no era la forma de solucionar aquella votación, y por lo mismo, no va a volver a pasa palabra.