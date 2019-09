"Contra viento y marea" decidió cancelar boda tras actitud de los protagonistas

11:34 Francisco Saavedra les deseó la mejor de las suertes para el futuro y les ofreció una terapia de parejas, la cual Jeason no aceptó.

Durante la noche del domingo, canal 13 emitió un nuevo capítulo de "contra Viento y Marea", que no terminó de la mejor forma para la pareja ni para Pancho Saavedra.

Jeason y Dennis, fueron los protagonistas y se vio como la pareja debió enfrentar diferentes obstáculos externos como el rechazo de la madre y hermana a Jeason por ser futbolista amateur.

Por otra parte, la madre de Jeason también rechazaba a Dennis por sus constantes celos, de hecho la mujer le dijo a su hijo que “Te rayó el auto, te tiró piedras, te rasguñó la cara”.

A pesar de las intenciones del conductor del programa para unir a las familia en distintas ocasiones sus esfuerzos no llegaron a buen puerto, pues cuando faltaban pocos días para la ceremonia la pareja terminó su relación y no una sola vez si no que dos veces, esta actitud molestó mucho a Saavedra.

De hecho, el animador del programa conversó con las familias y los novios para cancelar la boda definitivamente. “Nosotros no podemos ser testigos de un matrimonio donde sentimos que deben entenderse y superar todos los problemas”, aseguró Saavedra.

Además, mostró a la cámara una conversación de WhatsApp donde la pareja aseguran que no se iban a casar.

Finalmente, el animador les deseó la mejor de las suertes para el futuro y les ofreció una terapia de parejas, la cual Jeason no aceptó.