Carolina Soto sorprendió con íntima confesión: "Me encanta la pornografía"

El nuevo capítulo del programa de Chilevisión, "Podemos Hablar", tuvo como invitados a Marcela Vacarezza, Mauricio Flores, Carolina Soto, Marcelo Marocchino, Ximena Ossandón y Carlos Tejos.

El conductor Julián Elfenbein hizo pasar adelante a los participantes que "les gusta ver pornografía, solos o en pareja" a lo que la cantante Carolina Soto salió adelante y expresó que “me encanta”.

“Creo que no tiene nada de malo. Para algunas personas puede ser un poco más de pudor, pero me gusta. Si lo veo con mi pareja mucho mejor”, añadió la ex participante de "Rojo Fama contra fama".

Marcela Vacarezza en ese momento interumpió con una pregunta: "¿Y sola lo ves?", a lo que Soto contestó que "también, me gusta".

Mas tarde la psicologa le consultó a Carolina si es que compraba cosas (disfraces o juguetes íntimos) a lo que ella asintió.