Confirman que muerte del vocalista de "The Cars" fue por causas naturales

Durante la jornada del domingo se confirmó la muerte del vocalista del grupo "The Cars" hasta 1988, Ric Ocasek.

Autoridades confirman que la muerte del cantante de 75 años fue por causas naturales.

Según informó The New York Post, su ex esposa Paulina Porizkova, llamó a lkos servicios de emergencia tras encontrarlo inconsiente en su residencia en Nueva York.

Canciones como “Drive”, “You might think”, “Shake it up” y “Tonight she comes”, son icónicas de la banda que marcó presencia a finales de los 70 y principios de los 80.